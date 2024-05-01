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В Иркутской области с 1 мая открыта навигация на реках

На водохранилищах и Байкале навигация стартует с 15 мая.

Источник: МЧС РФ

В Иркутской области с 1 мая открылась навигация по рекам. На искусственных водоемах и озере Байкал движение маломерных судов начнется только через две неделе — 15 мая. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

— Дождитесь полного очищения водных путей ото льда, потому что забереги и шуга могут повредить корпус судна и двигатель, и это может привести к происшествиям, — напомнили в ведомстве.

На учете в МЧС по Иркутской области состоит более 40 тысяч маломерных судов. Спасатели напоминают жителям региона, что движение плавсредств во время ледохода запрещено. Также все пассажиры, которые находятся в маломерном судне должны быть в застегнутых спасательных жилетах.

Ранее КП-Иркутск сообщала, какую погоду ждать жителям столицы региона и Иркутской области 1 мая. По прогнозам синоптиков праздничная среда не порадует высокими температурами.

МЧС