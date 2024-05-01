В Иркутской области с 1 мая открыта навигация на реках

На учете в МЧС по Иркутской области состоит более 40 тысяч маломерных судов. Спасатели напоминают жителям региона, что движение плавсредств во время ледохода запрещено. Также все пассажиры, которые находятся в маломерном судне должны быть в застегнутых спасательных жилетах.