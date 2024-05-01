Концерты и фестивали: куда сходить хабаровчанам в мае

Большая программа пройдет в городе Юности. Так, 7 и 8 мая зрители увидят спектакль «Война глазами детей» (6+). После запланирован Первый дальневосточный Пасхальный фестиваль (6+), который начнется в Хабаровске 10 мая с оперы «Иоланта» (12+) Приморской сцены Мариинского театра. Также запланирован гала-концерт (6+), который и завершит фестиваль 12 мая в Хабаровске. и другие мероприятия. Завершится все 12 мая.