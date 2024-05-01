Концерты и фестивали: куда сходить хабаровчанам в мае

В Хабаровском крае продолжаются «Культурные гастроли». В мае для жителей и гостей региона подготовили насыщенную программу. Творческие коллективы посетят краевую столицу, Комсомольск-на-Амуре, Взяемский и имени Лазо районы. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
— Проект не только призван обогатить культурную жизнь региона, но и способствует укреплению связей между различными уголками России. Благодаря губернатору Михаилу Дегтяреву мы продолжаем открывать новые таланты и возможности, делая Хабаровский край центром культурного развития Дальнего Востока, — сказал министр культуры края Юрий Ермошкин.
Большая программа пройдет в городе Юности. Так, 7 и 8 мая зрители увидят спектакль «Война глазами детей» (6+). После запланирован Первый дальневосточный Пасхальный фестиваль (6+), который начнется в Хабаровске 10 мая с оперы «Иоланта» (12+) Приморской сцены Мариинского театра. Также запланирован гала-концерт (6+), который и завершит фестиваль 12 мая в Хабаровске. и другие мероприятия. Завершится все 12 мая.
С 15 по 19 мая Хабаровский краевой академический музыкальный театр отправится с гастролями по региону. Артисты покажут спектакли «Винил» (12+), «НЕбалет» (16+), «В тени эйфории» (16+), «Капитанская дочка» (12+), «Летучий корабль» (6+) и гала-концертов.
Также в Вяземском лесхоз-техникуме имени Усенко 15 мая покажут программу оркестра русских народных инструментов «Письма, опаленные войной» (6+). А 16 мая в районе имени Лазо покажут спектакли «Сказка о потерянном времени» (6+) и «Леди Макбет Мценского уезда» (16+).
Приедут на гастроли театры их Екатеринбурга с двумя постановками —.
«Чучело» (12+) покажут на сцене Хабаровского музыкального театра 17 мая, а спектакль «Каштанка» (6+) представят 18 мая в Хабаровском театре юного зрителя.
Также с 10 по 12 мая в Хабаровске пройдет фестиваль-ярмарка «Амурфест. Весна» (0+), на котором выступят около 200 артистов из Комсомольска-на-Амуре, Бикинского, Советско-Гаванского и Ульчского районов и больше 170 мастеров декоративно-прикладного искусства из Амурского, Комсомольского, Нанайского районов, а также из Еврейской автономной области и Приморского края.