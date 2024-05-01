Копия Знамени Победы появилась на здании правительства Приангарья

На здании правительства Иркутской области 30 апреля установили копию Знамени Победы — это штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, который в ночь с 30 апреля на 1 мая 1945 года водрузили над взятым Рейхстагом разведчики Алексей Берест, Михаил Егоров и Мелитон Кантария. Традиции устанавливать этот символ в областном центре в период празднования очередной годовщины победы советского народа над фашистской Германией уже несколько лет, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу облправительства.