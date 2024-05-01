Труд! Май! Профессию выбирай — специальную акцию организовали во Владивостоке

Владивостокцы и гости города надевали униформу железнодорожников, ветеринаров, пожарных, метеорологов, сварщиков, медиков, пекарей, энергетиков и других профессий, общались с их представителями и активистами профсоюзов Приморья, фотографировались на память и участвовали в розыгрыше призов, рассказали в Федерации профсоюзов Приморского края.
«Акцию “Примерь профессию на себя” мы проводим на главной первомайской площадке приморской столицы уже второй раз. Ее предложили и разработали участники краевого профсоюзного молодежного форума в апреле прошлого года, и у нее оказался большой потенциал — ее подхватили и провели профактивисты других территорий Приморья, и сегодня во Владивостоке, как мы видим, она также пользуется большим успехом. Символично, что один из лозунгов Первомая в этом году — “Подготовке кадров для рабочих профессий — поддержку бизнеса и государства!”. Профсоюзы крайне заинтересованы в сохранении кадрового потенциала региона, в том, чтобы люди оставались жить и работать на его территории, и наша сегодняшняя акция этому также способствует. Она носит профориентационный характер, и заодно мы рассказываем участникам о том, кто и какими способами помогает защищать трудовые права и интересы работающих приморцев, обеспечивая их социальную защищенность», — объяснил председатель Федерации профсоюзов Приморья Дмитрий Кравченко.
О важности профобразования, особенно в отношении рабочих профессий, говорил и губернатор Приморья Олег Кожемяко.
«85% выпускников колледжей региона идут сегодня работать на предприятия края. Конкурс среди поступающих в эти учебные заведения — 1,9 человека на место. Мы добились того, что люди поверить в нужность и перспективность рабочих профессий и смело идут на производстве. Не будем забывать, что 50 тысяч приморцев находятся сегодня в зоне СВО, а остальные делают все, чтобы помочь фронту. Тыл и фронт едины сегодня, как никогда», — отметил глава региона.
«Сегодня представляем профессию электромонтера: принесли комплект рабочей одежды и средства индивидуальной защиты, которыми обеспечиваются специалисты “ДРСК”, рассказываем о специфике работы и заодно о пользе нашего профобъединения», — поделилась она.
Ее коллега, член отраслевого профсоюза Алексей Тимошенко тоже доволен работой площадки.
«Много активных ребят, классная энергетика. Не только дети, но и взрослые не просто фотографируются в амуниции, которую мы подготовили, но и расспрашивают о нюансах профессии. Будем рады видеть всех тех, кто в дальнейшем выберет специальности, связанные с энергетикой, на предприятиях “ДРСК”, — сказал Алексей Тимошенко.
Студентка Приморского краевого колледжа культуры Анастасия Андреева приехала во Владивосток из Уссурийска.
«Фотозона профсоюзов сразу бросается в глаза и своим оформлением, и большим количеством людей, которым, как и мне, оказалось интересно примерить спецодежду различных специальностей. И да, я думаю, для подростков это отличная возможность еще раз задуматься о выборе дела жизни. Кто знает, с чего может начаться такая мечта», — поделилась Анастасия Андреева.
В этом году День международной солидарности трудящихся проходит под лозунгом «Достойный труд каждого — гарантия благополучия семьи и развития страны!». Из-за отмены традиционных первомайских шествий на территории Приморья профсоюзы проводят в регионе локальные акции и собрания.