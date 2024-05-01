Труд! Май! Профессию выбирай — специальную акцию организовали во Владивостоке

«Акцию “Примерь профессию на себя” мы проводим на главной первомайской площадке приморской столицы уже второй раз. Ее предложили и разработали участники краевого профсоюзного молодежного форума в апреле прошлого года, и у нее оказался большой потенциал — ее подхватили и провели профактивисты других территорий Приморья, и сегодня во Владивостоке, как мы видим, она также пользуется большим успехом. Символично, что один из лозунгов Первомая в этом году — “Подготовке кадров для рабочих профессий — поддержку бизнеса и государства!”. Профсоюзы крайне заинтересованы в сохранении кадрового потенциала региона, в том, чтобы люди оставались жить и работать на его территории, и наша сегодняшняя акция этому также способствует. Она носит профориентационный характер, и заодно мы рассказываем участникам о том, кто и какими способами помогает защищать трудовые права и интересы работающих приморцев, обеспечивая их социальную защищенность», — объяснил председатель Федерации профсоюзов Приморья Дмитрий Кравченко.