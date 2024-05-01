Стало известно, когда в Красноярске будут отключать холодную воду

Завершается отопительный сезон, начинается пора планово-ремонтных работ у коммунальных служб. А это связано с отключениями горячей и холодной воды. Иначе — нужно понимать — никак: небольшие неудобства летом, зато после зимой не должно быть проблем.
На минувшей неделе предварительный график отключений горячей воды опубликовала СГК — основной поставщик тепла в Красноярске. А вот информация от «КрасКома».
Итак, где и когда будут отключать холодную воду летом 2024 года.
1. Водозабор на острове Татышев — с 23 часов 31 мая до 23 часов 2 июня:
— Советский район (за исключением улиц Подзолкова, Дудинской, нечетной стороны Спандаряна, Партизана Железняка, 4а-8а; Соревнований, 20).
— Деревни Бадалык и Сухая Балка, поселок Нанжуль.
— часть Центрального района: улица 3-я Полярная; нечетная сторона Шахтеров, 17−61; Полярная, 4−17; Березина, 11−17 и 80−82; Туруханская, 14−24 и 39−57; Мартынова, 6 и 6, стр. 2.
2. Водозабор на острове Посадный — с 23 часов 14 июня до 23 часов 16 июня:
— Центральный район и часть Железнодорожного (от центра до железной дороги).
3. Остров Нижне-Атамановский — с 23 часов 28 июня до 23 часов 30 июня:
— Ленинский и часть Кировского района (проспект им. газеты «Красноярский рабочий» от улицы Затонской); коттеджи на Побежимова и Вавилова;
— поселок Березовка.
4. Водозабор на острове Отдыха — с 23 часов 12 июля до 23 часов 14 июля:
— Свердловский и часть Кировского района (проспект им. газеты «Красноярский рабочий» до улицы Затонской);
— микрорайон Первомайский и поселок Водники.
5. Остров «Казачий», водозабор «Гремячий Лог»- с 23 часов 2 августа до 23 часов 4 августа:
— Октябрьский и часть Железнодорожного района (до железной дороги, улицы Озерная, Северо-Енисейская, Маерчака, Калинина);
— поселки СВЭМ, Афганцев, Солонцы и Нова Лэнд.
В случае форс-мажорных обстоятельств возможно изменение даты и времени остановки и запуска водозаборов.