«Готовы платить на руки полмиллиона рублей»: каким специалистам в Иркутской области предлагают самые высокие зарплаты

За март и апрель в Приангарье было открыто более четырех тысяч вакансий с заработной платой от 200 тысяч рублей. Больше половины, 56%, это работа вахтовым методом. Исследование провели эксперты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

— Больше всего шансов получить работу с заработной платой 200 тысяч рублей и более есть у водителей — 37% вакансий с такой зарплатой, следом машинисты 14%, менеджеры по продажам и сварщики 3%, — поделились эксперты.

Наиболее высокую зарплату работодатели предлагают в сферах логистики и перевозок. Компании открыли почти треть вакансий с зарплатой в 200 тысяч рублей. Специалисты сферы строительства, проектирования и недвижимости также могут рассчитывать на солидную оплату труда.

— Возглавляет десятку высокооплачиваемых специалистов по Иркутской области в апреле вакансия главного бухгалтера, работодатель предлагает до одного 1 млн рублей на руки, — сообщают рекрутеры.

На втором и третьем месте с зарплатой от 500 тысяч рублей расположились лидер коммерческого отдела с переездом в Москву и менеджер по продажам. Следующие специалисты могут претендовать на зарплату от 420 тысяч рублей: руководитель социальной инфраструктуры, заместитель главврача, машинист автокрана и менеджер объекта.