Над столицей Приморья взлетели струи воды

«Все фонтаны предварительно прошли тестирование и готовы радовать жителей и гостей города. Очень хочется, чтобы сезон был без происшествий. Рекомендуем не купаться в фонтанах, не крутить форсунки и не наливать в фонтаны моющие средства для пенного эффекта. Также напоминаем, что пить воду из фонтанов запрещено, это опасно для здоровья», — рассказали специалисты ВПЭС.