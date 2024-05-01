Над столицей Приморья взлетели струи воды

Сегодня, 1 мая, во Владивостоке стартовал сезон фонтанов. С 10:00 утра сияющие под солнцем струи воды взметнулись над всеми фонтанами столицы Приморья, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на МУПВ «ВПЭС».
Заработали фонтаны на улице Адмирала Фокина, Спортивной набережной, центральной площади Владивостока и фонтан с системой водопадов на Университетской набережной ДВФУ на острове Русский.
Работать сооружения будут ежедневно с 10:00 до 22:00 в будние дни и с 10:00 до 23:00 в выходные и праздники.
«Все фонтаны предварительно прошли тестирование и готовы радовать жителей и гостей города. Очень хочется, чтобы сезон был без происшествий. Рекомендуем не купаться в фонтанах, не крутить форсунки и не наливать в фонтаны моющие средства для пенного эффекта. Также напоминаем, что пить воду из фонтанов запрещено, это опасно для здоровья», — рассказали специалисты ВПЭС.
Сообщить о неисправности сооружений или о случаях вандализма в отношении них можно по телефону единого контактного центра ВПЭС 209−9000.