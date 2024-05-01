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Как отпразднуют День единства народа Казахстана в Алматы

В акимате Алматы рассказали, какие мероприятия ожидают горожан 1 мая в День единства народа Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Источник: Пресс-служба акима Алматы

По информации городских властей, под эгидой Ассамблеи народа Казахстана на площади Абая в рамках общереспубликанской акции «Береке — бірлікте» состоится церемония награждения волонтеров, активных граждан и деятелей культуры, помогавших пострадавшим от паводков.

Празднование будет продолжено концертной программой, благотворительными акциями, ярмарками и конкурсами.

Вырученные средства перечислят в фонд «Демеу Қазақстан қоры» в пользу ликвидации последствий паводков.

С 11:00 до 14:00 перед Дворцом Республики пройдет благотворительная ярмарка и гастрофестиваль, где более 10 ресторанов представят национальные блюда различных кухонь.

А вечером с 18:00 до 21:00 на площади имени Абая состоится благотворительный концерт Maxi Fest с участием звезд казахстанской эстрады.