Как отпразднуют День единства народа Казахстана в Алматы

По информации городских властей, под эгидой Ассамблеи народа Казахстана на площади Абая в рамках общереспубликанской акции «Береке — бірлікте» состоится церемония награждения волонтеров, активных граждан и деятелей культуры, помогавших пострадавшим от паводков.