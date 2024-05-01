Главные новости за 30 апреля

В Гомеле откроют сезон фонтанов. Во всех районах города запуск фонтанов будет сопровождаться праздничной программой. В сквере имени А. Громыко в 11.00 стартует развлекательный интерактив с выступлением творческих коллективов. На площадке у цирка праздничный концерт, выставка детского творчества и спортивно-развлекательные активности доступны с 11.00 до 13.30. В это же время весело, активно и интересно будет и на площади Победы. На площадке возле кинотеатра «Мир», неподалеку от которой расположен еще один фонтан, с 10.30 до 12.00 будет проходить концерт и детский фестиваль мыльных пузырей. А в сквере у самого фонтана в 10.40 стартует районный праздник «Игры нашего двора», будет и мастер-класс по изготовлению сувениров. Более двух часов развлечений ждет детей и взрослых и на площадке на пр. Речицком, 45.