Главные новости за 30 апреля

ВЧЕРА.
«Работать надо по-военному, день и ночь». Лукашенко поручил до 9 мая завершить посевные работы.
Лукашенко при посещении в Костюковичах нового Центра культуры ориентировал чиновников на поддержку людей и видов деятельности в сфере культуры.
Лукашенко ответил на вопрос, надо ли белорусским спортсменам ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе.
Головченко рассказал о направлениях сотрудничества с Египтом. Премьер-министры Беларуси и Египта приняли участие в церемонии открытия белорусско-египетского бизнес-форума в Каире.
Кочанова: мы очень трепетно относимся к обращениям граждан.
Алейник обсудил с послом Палестины перспективы нормализации ситуации в секторе Газа.
Обновленная Республиканская доска Почета открылась в Минске. Обновленная областная Доска почета открылась в Гродно.
Гурский: объем производства высокотехнологичной продукции за прошлый год вырос более чем на 20%.
Логотип Made in Belarus зарегистрирован в качестве товарного знака.
В Беларуси женщин на 700 тыс. больше, чем мужчин.
На цветение или на… плесень? Вот что нужно знать о сезонной аллергии.
Белорусские велосипедисты заняли три первых места в общем зачете Кубка России.
Студентка БГУ стала призером Молодежного чемпионата Европы по шашкам-64.
Университеты стали полем боя. Как США захлестнула волна студенческих протестов. Обзор БЕЛТА.
СЕГОДНЯ
По всей стране пройдут праздничные мероприятия, приуроченные к 1 Мая. В Минске торжественная часть Первомая начнется с возложения цветов к обелиску «Минск — город герой». Затем в парке Победы состоится праздничная маевка, участие в которой примут представители трудовых коллективов, государственных органов управления, ветераны труда. Продолжит праздничные мероприятия юбилейный — 300-й концерт республиканской народно-патриотической акции «Мы вместе — за Беларусь!» Эту акцию Федерация профсоюзов проводит с 2015 года.
РУП «Белпочта» проведет акцию «День весны и труда “в некоторых отделениях почтовой связи страны. Можно будет купить красочные почтовые карточки, подписать их в адрес родных и близких людей, а “Белпочта” бесплатно доставит поздравления по всей республике. В Минске акция пройдет на Главпочтамте (пр. Независимости, д.10) с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 и в отделении почтовой связи № 60 (ул. Вокзальная, 22) — с 17.00 до 19.00. Полный список отделений, где будет проводиться акция, можно посмотреть на сайте “Белпочты”.
В Могилеве в честь 1 Мая состоятся концертно-развлекательные программы, также запланированы награждение передовиков, ретровечеринка, конкурс костюмов и запуск фонтанов. С 10.00 до 14.00 состоится благотворительная акция «Профсоюзы — детям!», во время которой ребята смогут бесплатно прокатиться на некоторых аттракционах.
В Гомеле около 200 юных спортсменов присоединятся к водной регате на реке Сож в честь 1 Мая. Увидеть зрелищное спортивное шоу смогут все желающие с набережной в центральном парке.
В Гомеле откроют сезон фонтанов. Во всех районах города запуск фонтанов будет сопровождаться праздничной программой. В сквере имени А. Громыко в 11.00 стартует развлекательный интерактив с выступлением творческих коллективов. На площадке у цирка праздничный концерт, выставка детского творчества и спортивно-развлекательные активности доступны с 11.00 до 13.30. В это же время весело, активно и интересно будет и на площади Победы. На площадке возле кинотеатра «Мир», неподалеку от которой расположен еще один фонтан, с 10.30 до 12.00 будет проходить концерт и детский фестиваль мыльных пузырей. А в сквере у самого фонтана в 10.40 стартует районный праздник «Игры нашего двора», будет и мастер-класс по изготовлению сувениров. Более двух часов развлечений ждет детей и взрослых и на площадке на пр. Речицком, 45.
ЗАВТРА
Всемирный день тунца.
295 лет назад родилась Екатерина II (наст. Софья Фредерика Августа Ангальт-Цербстская), российская императрица (1762−1796). С 1745 года — жена императора Петра III. Мать Павла I. В мае 1780 году императрица побывала в Беларуси. Умерла в 1796 году.
190 лет назад родился Маузер Вильгельм, немецкий инженер-оружейник и промышленник. Создал однозарядную винтовку и револьвер, магазинную винтовку и автоматический пистолет (маузер). Умер в 1882 году.
165 лет назад родился Джером Джером Клапка, английский писатель. Автор известной повести «Трое в лодке, не считая собаки» и др. Умер в 1927 году.
85 лет назад родился Смачнев Виктор Андреевич, белорусский актер, заслуженный артист Беларуси (1976). В 1959 году окончил театральную студию при Мичуринском драматическом театре, в 1960—1966 годах работал в нем. С 1967 года — в Гродненском областном драматическом театре. Исполнитель драматических и характерных ролей. Среди ролей: Соловейчик («Амнистия» Н. Матуковского), Гаев («Вишневый сад» А. Чехова), Конягин («Милый человек» К. Крапивы), Ксендзов («Последний шанс» В. Быкова) и др. Умер в 1996 году.
85 лет назад родился Петрухно Алексей Родионович, белорусский художник. В 1964 году окончил Минское художественное училище. Работал в разных жанрах станковой живописи и графики. Среди произведений: «Сельский мотив», «Юность», «Зимняя сказка», «Новый микрорайон Минска», многочисленные портреты. Умер в 1984 году.
85 лет назад родился Лис Михаил Александрович, белорусский ученый в области кардиологии, доктор медицинских наук (1982), профессор (1984). В 1962 году окончил Минский медицинский институт. С 1967 года — в Гродненском медицинском университете (в 1986—2012 годах — заведующий кафедрой). Автор научных работ по комплексному изучению метаболических процессов, кардиогемодинамике при ишемической и гипертонической болезнях, их патогенетической терапии,
85 лет назад родился Каневский Леонид Семенович, российский актер, заслуженный артист РСФСР. Снимался в фильмах «Город мастеров», «Бриллиантовая рука», «Каждый вечер в одиннадцать», в телесериале «Следствие ведут знатоки».
70 лет назад родился Жук Кастусь (Константин Яковлевич), белорусский поэт. В 1981 году окончил БГУ. Работал в прессе, с 1981 года — на Белорусском телевидении, в издательстве «Мастацкая літаратура». Автор сборников поэзии «Планета моей души», «Земная ноша», «Голгофа» и др.