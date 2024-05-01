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Лукашенко поздравил народную артистку Беларуси Наталию Гайду с днем рождения

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко поздравил народную артистку Беларуси Наталию Гайду с днем рождения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Президента.

Источник: БелТА

«Вы внесли значительный вклад в сохранение и развитие национальной культуры. Благодаря уникальному актерскому мастерству, самобытному исполнению и работоспособности по праву заслужили искреннюю любовь публики», — говорится в поздравлении.

Более половины века творческая деятельность артистки неразрывно связана с Белорусским государственным академическим музыкальным театром. «Уверен, Ваши талант и многогранный опыт и в дальнейшем будут способствовать пополнению сокровищницы отечественного искусства, оставаться ярким примером для подрастающего поколения», — подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко пожелал Наталии Гайде доброго здоровья, неисчерпаемого вдохновения, счастья и благополучия.

Лукашенко Александр