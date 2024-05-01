Лукашенко поздравил народную артистку Беларуси Наталию Гайду с днем рождения

Более половины века творческая деятельность артистки неразрывно связана с Белорусским государственным академическим музыкальным театром. «Уверен, Ваши талант и многогранный опыт и в дальнейшем будут способствовать пополнению сокровищницы отечественного искусства, оставаться ярким примером для подрастающего поколения», — подчеркнул Президент.