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Главные новости в Молдове 1 мая

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро среды, 1 мая 2024 года.

Источник: Комсомольская правда

1. Скандал в неблагородном семействе: Как в ПАС делят советские здания, ругаются друг с другом и проклинают прошлое Молдовы.

2. Назад, в 90-е: Стрельба в центре Кишинева — один ранен, стрелок задержан.

3. Как власти ни стараются, народ все равно празднует День Победы: Чтобы День Европы отмечали достойно, надо не сталкивать людей лбами.

4. Граждане Молдовы смогут путешествовать в поезде: Запущен новый маршрут, который проходит через Бухарест, Софию, Варну и Стамбул.

5. Главные «патриоты» Молдовы — Санду, Гросу и Речан: В День государственного флага они ходили с «перевернутыми» триколорами.