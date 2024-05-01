Главные новости в Молдове 1 мая

1. Скандал в неблагородном семействе: Как в ПАС делят советские здания, ругаются друг с другом и проклинают прошлое Молдовы.
2. Назад, в 90-е: Стрельба в центре Кишинева — один ранен, стрелок задержан.
3. Как власти ни стараются, народ все равно празднует День Победы: Чтобы День Европы отмечали достойно, надо не сталкивать людей лбами.
4. Граждане Молдовы смогут путешествовать в поезде: Запущен новый маршрут, который проходит через Бухарест, Софию, Варну и Стамбул.
5. Главные «патриоты» Молдовы — Санду, Гросу и Речан: В День государственного флага они ходили с «перевернутыми» триколорами.