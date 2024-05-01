За неделю у 80 волгоградцев выявили смертельно опасный вирус

В ведомстве поделились сведениями о заболеваемости коронавирусной инфекцией с 22 по 28 апреля. За 7 дней COVID-19 диагностировали у 80 жителей Волгоградской области. За все время количество случаев инфицирования выросло до 282 923.
За неделю из медицинского учреждения выписали после лечения 133 пациента. Всего в Волгоградской области смертельно опасный вирус победили 275 762 человека. Летальных случаев не зафиксировали.
Несмотря на температурные качели в регионе, заболеваемость COVID-19 значительно снизилась. Неделей ранее коронавирус обнаружили у 132 человек.
Напомним, в Волгоградской области продолжают циркулировать риновирус, РС-вирус, метапневмовирус, COVID-19, в том числе его мутация «Омикрон». Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ уменьшился на 7,4%.