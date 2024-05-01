Теплый день обещают белорусам синоптики на 1 мая

Теплее всего будет в Минске и Бресте — согласно прогнозу синоптиков, воздух в этих городах прогреется до +23…+25°C.В Гомеле, Гродно и Могилеве ожидается +22…+24°C. Прохладнее всего в Витебске, но и там вполне комфортная температура — +21…+23°C.