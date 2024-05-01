Теплый день обещают белорусам синоптики на 1 мая

Никаких погодных предупреждений на этот день нет. Ожидается небольшая облачность, осадков не прогнозируется.
«Сегодня, 1 мая, опасных и неблагоприятных гидрометеорологических явлений не ожидается», — в свою очередь сообщили в МЧС.
Теплее всего будет в Минске и Бресте — согласно прогнозу синоптиков, воздух в этих городах прогреется до +23…+25°C.В Гомеле, Гродно и Могилеве ожидается +22…+24°C. Прохладнее всего в Витебске, но и там вполне комфортная температура — +21…+23°C.
Ветер во всех регионах ожидается неустойчивый, в Минске, Витебске, Гомеле и Могилеве его скорость составит 1−6 метров в секунду, в Гродно и Витебске будет дуть сильнее — со скоростью 3−8 метров в секунду.