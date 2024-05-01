Названы три самых распространенных фамилии и имени в Казахстане

Как отметили в агентстве по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан Бюро национальной статистики, статистические данные показывают, что в стране проживает 63 тысячи мужчин с именем Азамат и 73 тысячи женщин с именем Аружан. Национальное статистическое агентство опубликовало отчет, в котором указано, что более 33 тысяч имен встречаются более чем 10 раз, а 29 тысяч фамилий — более чем 100 раз.
Интересно отметить, что в Казахстане также популярны имена и фамилии русских и узбеков, которые являются численно значимыми народностями после казахов. Среди казахских имен, встречающихся более 10 000 раз, 136 относятся к мужским и 146 к женским. Наиболее часто встречающимися мужскими именами являются Азамат, Серик и Марат, а среди женских — Аружан, Мадина и Динара. Унисекс имена, такие как Бахыт и Саулет, также популярны, с общим числом 585 тысяч носителей.
Окончания имен, такие как «бай», «бек», «жан» и «хан», являются наиболее популярными среди казахских имен. В частности, «бек» было самым популярным окончанием в прошлом столетии, но его популярность начала снижаться после 2000-х, в то время как «хан» продолжает демонстрировать стабильный рост на протяжении последних 30 лет.
Слово «гүл», часто добавляемое к женским именам, стало популярным после 1950-х годов и держалось на высоте рейтинга до 2000-х.
Также данные показывают, что казахи предпочитают более короткие имена, и, за исключением периода 70−80-х годов, мужские имена обычно были длиннее женских.
Среди казахских фамилий, встречающихся более 10 000 раз, насчитывается 69 наименований. Три самые распространенные фамилии — Ахметов, Серік и Омаров. Фамилии с окончаниями «ов», «ев» и «ин» (и их женские формы «ова», «ева» и «ина») составляют 64 процента среди казахов. Однако анализ по годам рождения показывает стабильное снижение доли таких фамилий.
Кроме того, многие казахстанцы отказываются от использования отчеств с окончаниями «-вич» и «-вна», переходя на «-ұлы» и «-қызы». Также в Казахстане немало граждан, которые являются двойными тезками, как по имени, так и фамилии. Так, самыми многочисленными стали Серик Ахметов (415) и Айзере Серік (517).