Названы три самых распространенных фамилии и имени в Казахстане

Интересно отметить, что в Казахстане также популярны имена и фамилии русских и узбеков, которые являются численно значимыми народностями после казахов. Среди казахских имен, встречающихся более 10 000 раз, 136 относятся к мужским и 146 к женским. Наиболее часто встречающимися мужскими именами являются Азамат, Серик и Марат, а среди женских — Аружан, Мадина и Динара. Унисекс имена, такие как Бахыт и Саулет, также популярны, с общим числом 585 тысяч носителей.