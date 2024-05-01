Бухарские реставраторы расхитили более 3 миллиардов сумов, выделенных для Арка и других памятников

По данным Генпрокуратуры, рабочая группа правоохранительного ведомства совместно со специалистами Агентства культурного наследия осмотрели ряд исторических памятников Бухары, где были проведены реставрационные работы. Это минарет Ходжа Калон, медресе Хусейн и Нодир Деванбеги, а также комплекс Арк.
В ходе проверки выяснилось, что сотрудники Бухарского областного реставрационного центра внесли ложные записи в документы о выполненных работах. Таким образом, они расхитили более миллиарда сумов, предназначенных для реставрации вышеуказанных памятников, а также установки указателей на культурных объектах в историческом центре Бухары.
Помимо этого, работники центра потратили на собственные нужды 2,3 миллиарда сумов, предназначенных на приобретение товарно-материальных ценностей.
В отношении должностных лиц Бухарского областного реставрационного центра и других причастных лиц возбуждены дела по статье 167 (хищение путем присвоения или растраты в особо крупном размере) и по статье 209 (должностной подлог) Уголовного кодекса. Ведется следствие.