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Бухарские реставраторы расхитили более 3 миллиардов сумов, выделенных для Арка и других памятников

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Бухаре прокуратура выявила крупные хищения при реставрации объектов культурного наследия, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По данным Генпрокуратуры, рабочая группа правоохранительного ведомства совместно со специалистами Агентства культурного наследия осмотрели ряд исторических памятников Бухары, где были проведены реставрационные работы. Это минарет Ходжа Калон, медресе Хусейн и Нодир Деванбеги, а также комплекс Арк.

В ходе проверки выяснилось, что сотрудники Бухарского областного реставрационного центра внесли ложные записи в документы о выполненных работах. Таким образом, они расхитили более миллиарда сумов, предназначенных для реставрации вышеуказанных памятников, а также установки указателей на культурных объектах в историческом центре Бухары.

Помимо этого, работники центра потратили на собственные нужды 2,3 миллиарда сумов, предназначенных на приобретение товарно-материальных ценностей.

В отношении должностных лиц Бухарского областного реставрационного центра и других причастных лиц возбуждены дела по статье 167 (хищение путем присвоения или растраты в особо крупном размере) и по статье 209 (должностной подлог) Уголовного кодекса. Ведется следствие.