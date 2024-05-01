Бухарские реставраторы расхитили более 3 миллиардов сумов, выделенных для Арка и других памятников

В ходе проверки выяснилось, что сотрудники Бухарского областного реставрационного центра внесли ложные записи в документы о выполненных работах. Таким образом, они расхитили более миллиарда сумов, предназначенных для реставрации вышеуказанных памятников, а также установки указателей на культурных объектах в историческом центре Бухары.