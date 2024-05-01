Короткая рабочая неделя в Красноярске будет тёплой и пасмурной, такой прогноз на 2 и 3 мая дают синоптики Гидрометцентра России.
2 мая, четверг, красноярцев ожидает до +11 градусов тепла днём, ночью похолодает до +5 градусов. Прогнозируется небольшой дождь в вечернее время суток, облачная погода и юго-западный ветер до 4 метров в секунду, порывы составят до 9 м/с.
3 мая, пятница, в городе будет до +13 градусов в дневное время, в теплое время суток похолодает до +4 градусов. Ожидается небольшой дождь вечером, облачная погода и юго-западный ветер до 3−4 метров в секунду.