На дорогах Уфы задержали шесть пьяных водителей

На дорогах Уфы за минувшие сутки поймали около десятка пьяных водителей. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.
За прошедший день было зарегистрировано 18 дорожно-транспортных происшествий. Всего сотрудниками ГИБДД было пресечено 298 нарушений правил дорожного движения.
— Задержано шесть водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии опьянения, а также один водитель, управлявший транспортным средством, не имея при этом водительского удостоверения, — сообщила дорожная полиция столицы Башкирии.