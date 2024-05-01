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На дорогах Уфы задержали шесть пьяных водителей

В Уфе поймали шесть пьяных водителей.

Источник: Комсомольская правда

На дорогах Уфы за минувшие сутки поймали около десятка пьяных водителей. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

За прошедший день было зарегистрировано 18 дорожно-транспортных происшествий. Всего сотрудниками ГИБДД было пресечено 298 нарушений правил дорожного движения.

— Задержано шесть водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии опьянения, а также один водитель, управлявший транспортным средством, не имея при этом водительского удостоверения, — сообщила дорожная полиция столицы Башкирии.