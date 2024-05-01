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Правнук Льва Толстого посетил национальный центр Виктора Астафьева

Правнук Льва Толстого и советник президента России по вопросам культуры Владимир Толстой посетил открытие Национального центра писателя Виктора Петровича Астафьева в селе Овсянка Красноярского края.

Источник: Аргументы и факты

Во время открытия Владимир Толстой заявил, что Виктор Астафьев был национальным гением, жизнь которого никогда не была простой.

«Жизнь Виктора Астафьева не была простой. Но последние 20 лет провел здесь, в Овсянке, где всё ему напоминало о его детстве и где выросло его огромное творчество. И сегодня Овсянка на большой литературной карте России и мира становится вровень с Ясной Поляной, Михайловским, Тарханами, Спасским-Лутовиновым. Овсянка занимает свое неповторимое важное место. Хочу поклониться всем людям, которые помогли построить центр — это была мечта многих людей».

Напомним, Национальный центр имени Виктора Петровича Астафьева торжественно открыли первого мая, в день 100-летия писателя. С программой празднования юбилея можно ознакомиться здесь.

литература