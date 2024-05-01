Правнук Льва Толстого посетил национальный центр Виктора Астафьева

«Жизнь Виктора Астафьева не была простой. Но последние 20 лет провел здесь, в Овсянке, где всё ему напоминало о его детстве и где выросло его огромное творчество. И сегодня Овсянка на большой литературной карте России и мира становится вровень с Ясной Поляной, Михайловским, Тарханами, Спасским-Лутовиновым. Овсянка занимает свое неповторимое важное место. Хочу поклониться всем людям, которые помогли построить центр — это была мечта многих людей».