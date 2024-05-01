Мир! Труд! Май! В Беларуси отмечают Праздник труда

«Сегодня особенно важно укрепить наш общий дом». Лукашенко поздравил белорусов с Первомаем
Долгое время 1 мая отмечался как День международной солидарности трудящихся всех стран. Эта страница истории праздника началась в XIX веке митингами рабочих. Первые такие акции прошли 21 апреля 1856 года в Австралии. Вскоре движение распространилось на города США и Канады.
1 мая 1886 года рабочие города Чикаго (штат Иллинойс, США) организовали забастовку и митинг с требованиями ввести восьмичасовой рабочий день, что закончилось массовыми беспорядками. Через три года, в июле 1889-го, Парижский конгресс II Интернационала (международного объединения социалистических рабочих партий) постановил считать 1 мая Днем солидарности рабочих всего мира и предложил ежегодно отмечать его демонстрациями. Так Первомай пришел во многие страны: в 1890-м митинги состоялись в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, США, Франции, Италии, Швеции и некоторых других странах. В Российской империи этот праздник впервые был отмечен в 1890 году проведением первомайской стачки рабочих. Чуть позже здесь широко распространились маевки — сбор представителей пролетариата.
В 1891 году по решению Брюссельского конгресса II Интернационала странам было предоставлено право самостоятельно устанавливать дату и формат празднования Первомая. С этого момента в Великобритании и некоторых других государствах манифестации были перенесены на первое воскресенье мая.
В Беларуси праздник 1 Мая впервые был проведен в 1895 году на тайном собрании работников предприятий. К 1905 году он распространился по белорусским городам и стал массовым. Но с началом Первой мировой войны количество митингов заметно сократилось.
В 1917 году 1 Мая впервые отпраздновали открыто. Спустя год, уже после Октябрьской революции, праздник стал официальным и нерабочим днем — сначала в Советской России, а потом уже и в СССР.
Первомай праздновали с необыкновенной торжественностью и пышностью. На Красной площади Москвы до 1968 года проводили военный парад. Он был главным событием праздника. Особую яркость и мощь ему придавал показ авиационной техники, который начался с 1933 года. Крылатые машины пролетали прямо над головами людей. В годы Великой Отечественной войны воздушные парады не проводились. Традиция возродилась в 1946-м и продолжалась до 1956 года. Затем и всю военную технику перестали включать в сценарий празднества, придав ему исключительно мирные мотивы. С 1969 года в первомайских демонстрациях принимали участие только многотысячные колонны людей разных профессий, которые с криками «Ура!», лозунгами о мире и свободном труде с цветами, шарами и транспарантами шествовали по главным площадям во всех городах СССР.
В 1956 году состоялась первая телевизионная трансляция парада на Красной площади с участием военных и праздничным концертом. С той поры торжественное мероприятие ежегодно транслировали по Центральному телевидению. Но большая часть людей в этот день выходила на улицу: они собирались в парках, скверах, во дворах — пели, танцевали, встречали весну.
С 1970-го Первомай официально стал Днем международной солидарности трудящихся. А еще его называли праздником весны. Он действительно был весенним праздником, от которого по-настоящему веяло теплом после долгих зимних месяцев. Люди радовались обновлению природы и дружно шли на демонстрацию. Она носила не только важное государственное и общественное значение. Это была возможность каждому встретиться с друзьями, коллегами, одноклассниками. После демонстрации люди отправлялись друг к другу в гости. Праздничный стол был обязательным атрибутом Первомая. Во времена СССР Первомай был большим радостным событием, которого с нетерпением ждали и к которому тщательно готовились. Особую атмосферу придавали мелодии, которые разносились из установленных рупоров. В этот день сеансы в кинотеатрах были бесплатными, а в школах проводились праздничные вечера.
В годы перестройки демонстрации на улицах сел и городов прекратились. Последнее такое шествие в истории Советского Союза состоялось в Москве 1 мая 1990 года.
В Беларуси первомайскую традицию бережно сохранили. В марте 1998-го, согласно указу Президента, День международной солидарности трудящихся был переименован в Праздник труда и объявлен нерабочим днем. Первомай у нас по-прежнему отмечают ярко и с большим размахом. Проводятся митинги, развлекательные мероприятия, аттракционы, ярмарки, концерты с участием звезд эстрады. На государственном уровне в этот день повсеместно чествуют передовиков производства, профсоюзных активистов и ветеранов труда, предприятия и их коллективы, демонстрирующие высокие показатели в работе. В этот день принято подводить итоги и определять перспективы. Для большинства жителей страны 1 Мая является хорошим поводом для приятных встреч и семейного отдыха. Сегодня каждый из нас по-своему встречает и отмечает 1 Мая. Но до сих пор многие помнят легендарные «Мир! Труд! Май!».