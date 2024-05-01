Мир! Труд! Май! В Беларуси отмечают Праздник труда

С 1970-го Первомай официально стал Днем международной солидарности трудящихся. А еще его называли праздником весны. Он действительно был весенним праздником, от которого по-настоящему веяло теплом после долгих зимних месяцев. Люди радовались обновлению природы и дружно шли на демонстрацию. Она носила не только важное государственное и общественное значение. Это была возможность каждому встретиться с друзьями, коллегами, одноклассниками. После демонстрации люди отправлялись друг к другу в гости. Праздничный стол был обязательным атрибутом Первомая. Во времена СССР Первомай был большим радостным событием, которого с нетерпением ждали и к которому тщательно готовились. Особую атмосферу придавали мелодии, которые разносились из установленных рупоров. В этот день сеансы в кинотеатрах были бесплатными, а в школах проводились праздничные вечера.