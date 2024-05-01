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Волгоградцам назвали правила идеального пикника на природе

В Роскачестве объяснили, как сделать выезд на природу безупречным.

Прежде всего, для посиделок на природе необходимо подготовить достаточное количество воды. Также можно взять в термосе чай с лимоном, приготовить морс или компот. От сладких газировок лучше отказаться — они только провоцируют жажду.

Продукты для пикника необходимо положить в сумку-холодильник. Еда в ней может безопасно храниться 1−2 часа, сообщила специалист Роскачества Наталья Филатова.

Не стоит забывать про овощи, фрукты и зелень, но их нужно вымыть дома. Для перекуса можно подготовить запеченную картошку, отварную кукурузу, сухофрукты, орехи, хлебцы, тонкий лаваш.

Молочные продукты, кондитерские изделия с кремом и салаты, заправленные майонезом, станут лишними на природе, особенно при высоких температурах воздуха. Приготовленное мясо для шашлыка лучше покупать в упаковке мясоперерабатывающего завода.

туризм и отдых