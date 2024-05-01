Сколько этносов проживает в Казахстане?

Азербайджанцев лишь немногим больше, чем корейцев — 152,8 тыс. против 120,3 тыс. человек. Не так уж далеко друг от друга ушли турки (90 тыс.), дунгане (83,9 тыс.) и белорусы (75 тыс.). А вот таджиков и курдов почти поровну — 55,9 тыс. и 50,3 тыс. человек соответственно. То же самое можно сказать о чеченцах (34,7 тыс.) и поляках (34,6 тыс.).