До кишиневских кладбищ на Радуницу можно добраться бесплатно: Рассказываем, как будет ходить общественный транспорт и дополнительные автобусы

В Поминальные дни на маршруты в столице выйдут 100 единиц общественного транспорта.
Как и ранее, в этом году жителям столицы обеспечат транспорт до кладбищ, сообщила мэрия Кишинева.
12 и 13 мая на маршруты выйдут 100 единиц транспорта: 80 автобусов и 20 троллейбусов. Маршруты «С», «D» и № 27 будут бесплатными.
— Для перевозки граждан на кладбища будут задействованы 80 автобусов и 20 троллейбусов. На территорию кладбищ нельзя въезжать на автомобилях. Просим горожан добираться до кладбищ на общественном транспорте, — призвали в мэрии.