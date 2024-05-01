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До кишиневских кладбищ на Радуницу можно добраться бесплатно: Рассказываем, как будет ходить общественный транспорт и дополнительные автобусы

12 и 13 мая на маршруты выйдут 100 единиц транспорта.

Источник: Комсомольская правда

В Поминальные дни на маршруты в столице выйдут 100 единиц общественного транспорта.

Как и ранее, в этом году жителям столицы обеспечат транспорт до кладбищ, сообщила мэрия Кишинева.

12 и 13 мая на маршруты выйдут 100 единиц транспорта: 80 автобусов и 20 троллейбусов. Маршруты «С», «D» и № 27 будут бесплатными.

— Для перевозки граждан на кладбища будут задействованы 80 автобусов и 20 троллейбусов. На территорию кладбищ нельзя въезжать на автомобилях. Просим горожан добираться до кладбищ на общественном транспорте, — призвали в мэрии.