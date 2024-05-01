Аэропорты Астаны и Алматы усилили меры безопасности

В Международном аэропорту Астаны отметили, что в связи с этим на входе (первых линиях) международных (Т1) и внутренних (Т2) терминалов аэропорта столицы установлены аппараты досмотра.
«Пассажиров, планирующих прилет/перелет через Международный аэропорт Астана, при прохождении досмотра просим прислушиваться и выполнять требования сотрудников авиационной безопасности аэропорта. Также пассажирам рекомендуем прибыть в аэропорт раньше, чтобы успешно выполнить свой рейс, учитывая, что процедуры досмотра требуют дополнительного времени».Международный аэропорт Астаны.
Также в Международном аэропорту Алматы добавили, что в целях усиления мер авиационной безопасности установлена первая линия досмотра.
«Просим пассажиров заранее планировать время прибытия в аэропорт. На входе в терминал были установлены пять дополнительных пунктов досмотра (рентген-телевизионные устройства, арочные металлодетекторы) для проверки пассажиров и ручной клади. Данная мера будет действовать до особого распоряжения уполномоченного органа».