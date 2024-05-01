Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорты Астаны и Алматы усилили меры безопасности

В соответствии с указанием Комитета гражданской авиации служба авиационной безопасности международных аэропортов Астаны и Алматы перешла на усиленный режим, сообщает Zakon.kz.

Источник: Международный аэропорт Астаны

В Международном аэропорту Астаны отметили, что в связи с этим на входе (первых линиях) международных (Т1) и внутренних (Т2) терминалов аэропорта столицы установлены аппараты досмотра.

«Пассажиров, планирующих прилет/перелет через Международный аэропорт Астана, при прохождении досмотра просим прислушиваться и выполнять требования сотрудников авиационной безопасности аэропорта. Также пассажирам рекомендуем прибыть в аэропорт раньше, чтобы успешно выполнить свой рейс, учитывая, что процедуры досмотра требуют дополнительного времени».Международный аэропорт Астаны.

Также в Международном аэропорту Алматы добавили, что в целях усиления мер авиационной безопасности установлена первая линия досмотра.

«Просим пассажиров заранее планировать время прибытия в аэропорт. На входе в терминал были установлены пять дополнительных пунктов досмотра (рентген-телевизионные устройства, арочные металлодетекторы) для проверки пассажиров и ручной клади. Данная мера будет действовать до особого распоряжения уполномоченного органа».

Международный аэропорт Алматы