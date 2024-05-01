Аэропорты Астаны и Алматы усилили меры безопасности

«Просим пассажиров заранее планировать время прибытия в аэропорт. На входе в терминал были установлены пять дополнительных пунктов досмотра (рентген-телевизионные устройства, арочные металлодетекторы) для проверки пассажиров и ручной клади. Данная мера будет действовать до особого распоряжения уполномоченного органа».