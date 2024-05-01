В Петербурге 1 мая температура воздуха поднимется до +13 градусов

В среду, 1 мая, синоптическую ситуацию в Петербурге сформирует гребень скандинавского антициклона, который надвигается с севера. В зоне его влияния ожидается переменная облачность, вероятность осадков невелика, а температурный фон окажется ниже климатической нормы. Об этом рассказал синоптик центра «Фобос» Михаил Леус.