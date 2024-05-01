Ричмонд
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В Петербурге 1 мая температура воздуха поднимется до +13 градусов

Ожидается переменная облачность, вероятность осадков невелика.

Сейчас в Ричмонде: +19° 2 м/с 73% 755 мм рт. ст. +19°

В среду, 1 мая, синоптическую ситуацию в Петербурге сформирует гребень скандинавского антициклона, который надвигается с севера. В зоне его влияния ожидается переменная облачность, вероятность осадков невелика, а температурный фон окажется ниже климатической нормы. Об этом рассказал синоптик центра «Фобос» Михаил Леус.

В городе на Неве столбики термометров покажут +11…+13 градусов, в Ленобласти +9…+14 градусов, на юге местами до +17 градусов. Ветер северный 3−8 м/с. Атмосферное давление будет мало меняться и составит 771 мм рт. ст., что выше нормы.

Завтра, 2 мая, в Петербурге без осадков и +13…+15 градусов.