Тысячи уральцев собрались в центре Екатеринбурга на 1 Мая

В центре Екатеринбурга 1 Мая собрались тысячи уральцев. Традиционный митинг в честь праздника Весны и Труда прошел на «Екатеринбург Арене» с усилением мер безопасности. Вместо первомайского шествия на площадке перед центральным стадионом прошла встреча профсоюзов с лучшими работниками предприятий, заводов и представителями трудовых династий.