Тысячи уральцев собрались в центре Екатеринбурга на 1 Мая

В центре Екатеринбурга 1 Мая собрались тысячи уральцев. Традиционный митинг в честь праздника Весны и Труда прошел на «Екатеринбург Арене» с усилением мер безопасности. Вместо первомайского шествия на площадке перед центральным стадионом прошла встреча профсоюзов с лучшими работниками предприятий, заводов и представителями трудовых династий.
Перед входом на площадку жители города должны были пройти через металлоискатели. Из-за этого у рамок скопилась огромная очередь.
— Перед сценой собралось около двух или даже трех тысяч зрителей, — передает наш фотограф «КП-Екатеринбург» с места событий.
Жителей города не остановил даже дождь. Праздник проходит под девизом: «Достойный труд каждого — гарантия благополучия семьи и развития страны». В начале мероприятия уральцев с Днем солидарности трудящихся поздравил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Затем на сцену вышел народный коллектив.
Напомним, после трагедии в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Свердловской области разрешили проводить массовые мероприятия только с усилением мер безопасности.