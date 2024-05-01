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Тысячи уральцев собрались в центре Екатеринбурга на 1 Мая

У «Екатеринбург Арены» 1 Мая выстроилась огромная очередь.

Источник: Комсомольская правда

В центре Екатеринбурга 1 Мая собрались тысячи уральцев. Традиционный митинг в честь праздника Весны и Труда прошел на «Екатеринбург Арене» с усилением мер безопасности. Вместо первомайского шествия на площадке перед центральным стадионом прошла встреча профсоюзов с лучшими работниками предприятий, заводов и представителями трудовых династий.

Перед входом на площадку жители города должны были пройти через металлоискатели. Из-за этого у рамок скопилась огромная очередь.

— Перед сценой собралось около двух или даже трех тысяч зрителей, — передает наш фотограф «КП-Екатеринбург» с места событий.

Жителей города не остановил даже дождь. Праздник проходит под девизом: «Достойный труд каждого — гарантия благополучия семьи и развития страны». В начале мероприятия уральцев с Днем солидарности трудящихся поздравил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Затем на сцену вышел народный коллектив.

Напомним, после трагедии в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Свердловской области разрешили проводить массовые мероприятия только с усилением мер безопасности.