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Паводки: более 41 тысячи казахстанцев вернулись в свои дома

По состоянию на 11:00 1 мая вернулись в свои дома свыше 41 тыс. человек. В эвакопунктах остаются 6405 человек, сообщает Zakon.kz.

Источник: МЧС РК

Воду отвели и откачали из 7184 жилых домов и 2844 дворовых территорий в Северо-Казахстанской, Атырауской и Актюбинской областях, рассказал представитель МЧС Аскар Шарип.

На контроле остается Атырауская область.

«Продолжается мониторинг уровня воды в реке Жайык. За прошедшие сутки в г. Атырау, Индерском, Махамбетском, Исатайском и Курмангазинском районах уложено 37 тысяч мешкотар, отсыпано 685 тонн инертных материалов. В г. Кульсары откачано и отведено свыше 216 тыс. кубометров воды с подтопленных территорий с помощью передвижных насосных станций и мотопомп».

сказал спикер.

Также он сообщил, что часть спасателей из города Алматы, Жетысуской и Алматинской областей, ранее направленных в Западно-Казахстанскую область, возвращаются на места постоянной дислокации.

Уровень воды в реке Жайык продолжил подниматься. В оперштабе сообщили, что ожидается дальнейшее повышение уровня воды.