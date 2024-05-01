Паводки: более 41 тысячи казахстанцев вернулись в свои дома

«Продолжается мониторинг уровня воды в реке Жайык. За прошедшие сутки в г. Атырау, Индерском, Махамбетском, Исатайском и Курмангазинском районах уложено 37 тысяч мешкотар, отсыпано 685 тонн инертных материалов. В г. Кульсары откачано и отведено свыше 216 тыс. кубометров воды с подтопленных территорий с помощью передвижных насосных станций и мотопомп».