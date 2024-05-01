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Какая будет погода в Казахстане 1−3 мая

Казгидромет представил прогноз погоды на ближайшие дни, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Ричмонде: +18° 2 м/с 83% 756 мм рт. ст. +19°
Источник: Zakon.kz

Пресс-секретарь РГП «Казгидромет» Алина Исмагулова на брифинге в СЦК отметила, что на погоду на большей части Казахстана будут оказывать влияние атмосферные фронтальные разделы: пройдут дожди, на юге и юго-востоке — сильные дожди, на севере, востоке, в центре — сильные осадки в виде дождя и снега.

«По республике ожидается усиление ветра, гроза, на юге, юго-востоке, в центре — град, на юге, юго-востоке — шквал, на юго-западе, юге, западе — пыльная буря, на севере — туман. Ночью в Северо-Казахстанской области, на западе, севере Акмолинской, Костанайской, северо-западе Актюбинской, на востоке Павлодарской области, на севере в области Улытау ожидаются заморозки 1−6 градусов».

рассказала Алина Исмагулова.

В некоторых регионах объявлено штормовое предупреждение. В связи с прогнозом сильных осадков 1—2 мая в Жамбылской и Жетысуской областях, 1—3 мая в Алматинской области ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, возможны разливы и подтопления.