Какая будет погода в Казахстане 1−3 мая

Пресс-секретарь РГП «Казгидромет» Алина Исмагулова на брифинге в СЦК отметила, что на погоду на большей части Казахстана будут оказывать влияние атмосферные фронтальные разделы: пройдут дожди, на юге и юго-востоке — сильные дожди, на севере, востоке, в центре — сильные осадки в виде дождя и снега.