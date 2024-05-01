Какая будет погода в Казахстане 1−3 мая

Пресс-секретарь РГП «Казгидромет» Алина Исмагулова на брифинге в СЦК отметила, что на погоду на большей части Казахстана будут оказывать влияние атмосферные фронтальные разделы: пройдут дожди, на юге и юго-востоке — сильные дожди, на севере, востоке, в центре — сильные осадки в виде дождя и снега.
«По республике ожидается усиление ветра, гроза, на юге, юго-востоке, в центре — град, на юге, юго-востоке — шквал, на юго-западе, юге, западе — пыльная буря, на севере — туман. Ночью в Северо-Казахстанской области, на западе, севере Акмолинской, Костанайской, северо-западе Актюбинской, на востоке Павлодарской области, на севере в области Улытау ожидаются заморозки 1−6 градусов».
В некоторых регионах объявлено штормовое предупреждение. В связи с прогнозом сильных осадков