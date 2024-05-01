Где в Волгограде перекроют дороги и парковки 1 и 2 мая 2024 года

Дороги и парковки перекроют в центре Волгограде на майские праздники. Сегодня, 1 мая 2024 года в схеме перекрытия — парковки возле амфитеатра и на главной городской площади. 2 мая на время репетиции парада закроют для автомобилей площадь Павших Борцов и все прилегающие к ней дороги, сообщили в мэрии.