Где в Волгограде перекроют дороги и парковки 1 и 2 мая 2024 года

Дороги и парковки перекроют в центре Волгограде на майские праздники. Сегодня, 1 мая 2024 года в схеме перекрытия — парковки возле амфитеатра и на главной городской площади. 2 мая на время репетиции парада закроют для автомобилей площадь Павших Борцов и все прилегающие к ней дороги, сообщили в мэрии.
Жителям и гостям Волгограда сегодня, 1 мая 2024 года, запретят оставлять автомобили на парковке возле амфитеатра на нижней террасе набережной с 14.00 до 21.00. Также в центре города вплоть до 12 мая закрыта парковка на площади Павших Борцов.
На время репетиции парада Победы в Волгограде 2 мая 2024 года с 7.00 до 14.00 перекроют дороги на площади Павших Борцов, улицах Гоголя и Мира, Аллее Героев, а также прилегающие к ним участки улиц.