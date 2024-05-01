В парке «Лога» на майские праздники запустили «Колесо обозрения»

Сам аттракцион собрали давно, но открывать его не спешили — оборудовали территорию. «Колесе обозрения» отечественное, его сделали по специальному заказу именно для этого парка. На «Колесе» 18 кабин, одна из которых оборудована для маломобильных граждан — посетителей на инвалидных колясках. Вес конструкции 90 тонн. «Очень просим всем быть культурными и понимать, что прокатиться хотят все, еще успеем накататься», — пишут потенциальные посетители парка.