В парке «Лога» на майские праздники запустили «Колесо обозрения». Накануне Первомая состоялся тестовый запуск аттракциона, сообщает администрация парка. Взглянуть на природный парк с высоты птичьего полёта и насладится его чудесными видами смогут все желающие.
Сам аттракцион собрали давно, но открывать его не спешили — оборудовали территорию. «Колесе обозрения» отечественное, его сделали по специальному заказу именно для этого парка. На «Колесе» 18 кабин, одна из которых оборудована для маломобильных граждан — посетителей на инвалидных колясках. Вес конструкции 90 тонн. «Очень просим всем быть культурными и понимать, что прокатиться хотят все, еще успеем накататься», — пишут потенциальные посетители парка.
К открытию готовится ещё один аттракцион детский «Рельсовый поезд», на котором можно будет объехать значительную часть парка и получить море незабываемых эмоций.
Парк «Лога» находится на территории Каменск-Шахтинского района. Парк знаменит далеко за пределами Ростовской области: на сегодня это один из лучших бесплатных парков в России. Ежегодно его посещают более полумиллиона человек.