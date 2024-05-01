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Жителей Петербурга поздравили с Праздником Весны и Труда

Сегодня, 1 мая, отмечается Праздник Весны и Труда. В пресс-службе Смольного петербуржцев поздравили с этим днем.

Отмечается, что Первомай в РФ имеет «давнюю богатую традицию, в основе которой — любовь к созидательному труду, уважение к профессиональным свершениям и достижениям коллективов».

В Петербурге мы добились высоких темпов роста бюджета, промышленности, строительства жилья и социальных учреждений, обновления транспорта и реализации экологических проектов. На новый качественный уровень выходит подготовка профессионалов всех отраслей, которая начинается уже со школьной скамьи. Желаем всем здоровья, благополучия, новых трудовых свершений!

губернатор Петербурга