Жителей Петербурга поздравили с Праздником Весны и Труда

В Петербурге мы добились высоких темпов роста бюджета, промышленности, строительства жилья и социальных учреждений, обновления транспорта и реализации экологических проектов. На новый качественный уровень выходит подготовка профессионалов всех отраслей, которая начинается уже со школьной скамьи. Желаем всем здоровья, благополучия, новых трудовых свершений!