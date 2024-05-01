Выставка трофейной техники на Поклонной горе открылась для посетителей

За несколько минут до открытия у входа собрались десятки желающих увидеть подбитые российскими бойцами танки, бронеавтомобили, БМП и БТРы, поставленные странами НАТО киевскому режиму.
Как рассказал журналистам старший научный сотрудник Центрального музея Вооруженных сил Андрей Любчиков, всего на площадке представлено 32 образца трофейной военной техники, значительную часть которой составляет продукция стран НАТО. По его словам, совокупная стоимость представленного вооружения достигает «миллиардов долларов».
В частности, российские военные доставили на площадку такие образцы, как немецкий танк Leopard 2, американский Abrams, БМП Bradley, БТР М113 и бронемашину MaxxPro, турецкий бронеавтомобиль BMC Kirpi, британскую бронемашину Mastiff, шведскую БМП CV90, а также различные специализированные бронемашины, например американскую ремонтно-эвакуационную машину M88А1. Кроме того, на выставке представлены украинские бронетранспортеры, бронеавтомобили «Козак», танки Т-72 и Т-64.
В Минобороны России напомнили, что более 80 лет назад, с 1943 по 1948 год в Московском парке культуры и отдыха имени Горького проводилась выставка образцов трофейного вооружения, захваченного у фашистской Германии в 1941—1943 годах. Один из тех образцов представлен и сегодня — это немецкая противотанковая самоходная артиллерийская установка Marder II. Сейчас на выставке можно увидеть одноименную современную немецкую боевую машину пехоты.
Также в шатрах на выставке представлены образцы стрелкового вооружения армий иностранных государств, снаряжение украинских военнослужащих, средства связи, противотанковые комплексы, мины, беспилотники. Там же на мультимедийных экранах демонстрируются кадры поражения в ходе СВО выставленной бронетехники. Для удобства посетителей на выставке также разместили информационные стенды с данными о западных странах-производителях, тактико-технических характеристиках, о месте и обстоятельствах захвата техники российскими военнослужащими.