Выставка трофейной техники на Поклонной горе открылась для посетителей

В Минобороны России напомнили, что более 80 лет назад, с 1943 по 1948 год в Московском парке культуры и отдыха имени Горького проводилась выставка образцов трофейного вооружения, захваченного у фашистской Германии в 1941—1943 годах. Один из тех образцов представлен и сегодня — это немецкая противотанковая самоходная артиллерийская установка Marder II. Сейчас на выставке можно увидеть одноименную современную немецкую боевую машину пехоты.