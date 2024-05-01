Трудовым династиям Ростовской области вручили почетные дипломы

— Всегда с большим удовольствием при любой возможности общаюсь с донскими тружениками. От души поздравляю с праздником Весны и Труда всех, кто работает на благо края и всей нашей большой страны. С Первомаем, уважаемые земляки, — написал в соцсети Василий Голубев.