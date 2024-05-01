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Трудовым династиям Ростовской области вручили почетные дипломы

Губернатор Василий Голубев вручил почетные дипломы трудовым династиям Ростовской области.

Источник: соцсети

Трудовым династиям Ростовской области в честь Первомая вручили почетные дипломы. Об этом в Telegram рассказал губернатор Василий Голубев.

Глава региона уточнил, что дипломы получили семьи Венцкевич, Ломакиных, Маклаковых, Матвиенко, Вединых, Медведевых, Федоренко, Шипшиных и Савченко. Всего же с 2017 года подобным образом отметили около 100 трудовых династий.

— Всегда с большим удовольствием при любой возможности общаюсь с донскими тружениками. От души поздравляю с праздником Весны и Труда всех, кто работает на благо края и всей нашей большой страны. С Первомаем, уважаемые земляки, — написал в соцсети Василий Голубев.