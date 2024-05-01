Узбекистанцы защитили титул чемпиона в матче с Таиландом. Как прошел финал Кубка Азии и Океании U-18? Фотолента

Болельщики отмечают, что это был самый жаркий матч в рамках прошедшего турнира. Напряжение на арене было невероятным, а кричалки в поддержку нашей сборной не прекращались ни на минуту. Надежды себя оправдали, Узбекистан — снова чемпион Кубка Азии и Океании.