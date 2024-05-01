Узбекистанцы защитили титул чемпиона в матче с Таиландом. Как прошел финал Кубка Азии и Океании U-18? Фотолента

Отметим, что первый период игры прошел неудачно для наших ребят — они пропустили шайбу в самом начале игры, а после испытывали прессинг всю оставшуюся часть. Тайцы атаковали молниеносно и пытались взять штурмом ворота соперника, но защитники и вратарь узбекистанской команды показали высший класс, не дав противнику продолжить набирать очки.
После первого перерыва сборная нашей страны, поняв тактику соперника, смогла начать грамотно парировать все выпады. Позже, перехватив инициативу, узбекистанцы забили первую шайбу в ворота Таиланда. Счет сравнялся.
Третий период стал решающим, именно тогда развернулась самая разгоряченная борьба за одну единственную шайбу. При этом обе команды понимали, что, даже забив ее, нужно будет удержать преимущество.
Атаковав противника с фланга, наши игроки точным броском забросили шайбу в ворота противника, а после перешли в оборону, обмениваясь попытками атаки, но ни одна из них не дала результата. В итоге матч завершился со счетом 2:1.
Болельщики отмечают, что это был самый жаркий матч в рамках прошедшего турнира. Напряжение на арене было невероятным, а кричалки в поддержку нашей сборной не прекращались ни на минуту. Надежды себя оправдали, Узбекистан — снова чемпион Кубка Азии и Океании.
Евгений Одинцов.