В Новокузнецке начали ремонт проспекта Октябрьского

Как сообщает мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов, на проспекте Октябрьском начали демонтировать верхнее строение травмайного пути, из-за чего перекрыли одну полосу движения (транспорт теперь идёт только по одной стороне).
«За лето поменяем все трамвайные пути от Комсомольской площади и до кольца Дома быта. Вторым этапом демонтируем весь асфальт и выкатим заново с учётом тем дефектов, которые мы должны устранить», — рассказывает глава города в ходе объезда.
Также на проспекте поменяют освещение, уберут аварийные деревья и незаконные киоски. Мы писали, что изменится схема движения автобусных маршрутов № 66, 70, 27, 160; троллейбусных маршрутов № 1, 2, 2*, 7, 6; маршрутов трамвая № 5, 2, 9.