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Сбой в системе оплаты парковки по СМС произошел в Петербурге

Утром 1 мая петербуржцы обнаружили, что не могут оплатить парковочное место с помощью СМС.

Передвижение петербуржцев по городу утром первого дня майских праздников осложнилось неполадками с оплатой парковочных мест. Заплатить за парковочное место с помощью СМС стало невозможно. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГКУ «Центр управления парковками».

— В данный момент недоступна оплата парковочных сессий в зоне платной парковки посредством СМС. Для оплаты можно воспользоваться приложением «Парковки Санкт-Петербурга» и альтернативными способами, — говорится в сообщении пресс-службы.

Но через двадцать минут ситуация стабилизировалась. Технический сбой, который повлек неполадки, был устранен, а система оплаты через СМС заработала в штатном режиме. Ранее spb.kp.ru писала о том, что цены на парковку не изменятся в 2024 году. С сентября прошлого года в Петербурге действует поминутная оплата платной парковки.