В Самарской области 1 мая ожидается усиление ветра

В Самарской области синоптики предупредили жителей об ухудшении погоды. По их прогнозам в регионе в среду, 1 мая, ожидается усиление ветра. Об этом сообщили в ФГБУ «Приволжское УГМС».
— Днем местами в Самарской области ожидается усиление северо-западного ветра. Его порывы будут достигать 15−18 метров в секунду, — говорится в сообщении.
Напомним, в ближайшее время в губернию придет заметное похолодание. Температура воздуха днем будет колебаться между +10 и +12 градусами, ночью же опустится до +3…+6 градусов. Кроме того, не обходится без осадков. В субботу, 4 мая, прогнозируется сильный дождь. Ветреная погода сохранится на протяжении всей недели.