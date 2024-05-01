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В Самарской области 1 мая ожидается усиление ветра

Синоптики предупредили самарцев об ухудшении погоды в первый день мая.

Сейчас в Ричмонде: +18° 0 м/с 77% 755 мм рт. ст. +19°

В Самарской области синоптики предупредили жителей об ухудшении погоды. По их прогнозам в регионе в среду, 1 мая, ожидается усиление ветра. Об этом сообщили в ФГБУ «Приволжское УГМС».

— Днем местами в Самарской области ожидается усиление северо-западного ветра. Его порывы будут достигать 15−18 метров в секунду, — говорится в сообщении.

Напомним, в ближайшее время в губернию придет заметное похолодание. Температура воздуха днем будет колебаться между +10 и +12 градусами, ночью же опустится до +3…+6 градусов. Кроме того, не обходится без осадков. В субботу, 4 мая, прогнозируется сильный дождь. Ветреная погода сохранится на протяжении всей недели.