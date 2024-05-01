В Самарской области 1 мая ожидается усиление ветра

Напомним, в ближайшее время в губернию придет заметное похолодание. Температура воздуха днем будет колебаться между +10 и +12 градусами, ночью же опустится до +3…+6 градусов. Кроме того, не обходится без осадков. В субботу, 4 мая, прогнозируется сильный дождь. Ветреная погода сохранится на протяжении всей недели.