Двум поселкам в Ташкентской области присвоили статус туристической деревни

Знаменитые поселки уже давно привлекают местных и иностранных туристов своей неповторимой природой, чистым воздухом и аутентичным бытом жителей. Кроме того, здесь находятся святые места и объекты культурного наследия.
Решение о присвоении им статуса туристической деревни приняли с учетом их богатого туристического потенциала и на основании заключения специальной республиканской комиссии.
Отметим, что в прошлом году Паркентский район посетили около 50 тысяч иностранных и 900 тысяч местных туристов. А в этом году в регионе создают новые туробъекты, благоустраивают существующие, а также развивают инфраструктуру.