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Двум поселкам в Ташкентской области присвоили статус туристической деревни

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Поселки «Кумушкон» и «Чашма», расположенные в Паркентском районе Ташкентской области, официально получили статус туристической деревни, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Знаменитые поселки уже давно привлекают местных и иностранных туристов своей неповторимой природой, чистым воздухом и аутентичным бытом жителей. Кроме того, здесь находятся святые места и объекты культурного наследия.

Решение о присвоении им статуса туристической деревни приняли с учетом их богатого туристического потенциала и на основании заключения специальной республиканской комиссии.

Отметим, что в прошлом году Паркентский район посетили около 50 тысяч иностранных и 900 тысяч местных туристов. А в этом году в регионе создают новые туробъекты, благоустраивают существующие, а также развивают инфраструктуру.

туризм и отдых