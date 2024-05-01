Известный актер Сергей Безруков остался в восторге от Японского сада в Краснодаре

Известный актер Сергей Безруков поделился своим восторгом от Японского сада в Краснодаре. В своих соцсетях он опубликовал видео (6+), снятых в этом знаковом для краснодарцев месте. Безруков выразил восхищение красотой и величием локации, назвав ее уникальным местом в городе, сообщает ИА KrasnodarMedia.
Он отметил, что был в Токио и Киото, но Японский сад в Краснодаре актер назвал уникальным. Он также отметил заслуги Сергея Галицкого в создании этого парка.
— Потрясающее место. Поражает, что такой сад есть у нас в России, в Краснодаре. Очень рекомендую всем для посещения, если окажитесь в Краснодаре или неподалеку! — написал Сергей Безруков.
Японский сад стал популярным местом среди жителей и гостей города. Уже более года каждый день перед входом образуется длинная очередь. Например, 30 апреля здесь был настоящий аншлаг: первые посетители появились уже в пять утра, и через полтора часа желающих насладиться красотой сада насчитали более сотни человек.