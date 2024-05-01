Известный актер Сергей Безруков остался в восторге от Японского сада в Краснодаре

Японский сад стал популярным местом среди жителей и гостей города. Уже более года каждый день перед входом образуется длинная очередь. Например, 30 апреля здесь был настоящий аншлаг: первые посетители появились уже в пять утра, и через полтора часа желающих насладиться красотой сада насчитали более сотни человек.