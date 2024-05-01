Минобразования Беларуси определило план приема целевиков в вузы и ссузы в 2024

Согласно данным, количество выделяемых мест было определено по каждому учреждению. Так, для Белорусского государственного университета на время вступительной кампании было выделено 90 мест, из которых 30 — на специальности «правоведение» юридического факультета. Сообщается, что на журфаке в 2024 году для целевиков было выделено шесть мест.