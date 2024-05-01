Минобразования Беларуси определило план приема целевиков в вузы и ссузы в 2024

В Министерстве образования Беларуси определили план приема для целевиков в вузы и ссузы в 2024 году. Информация опубликована на официальном сайте ведомства.
Согласно данным, количество выделяемых мест было определено по каждому учреждению. Так, для Белорусского государственного университета на время вступительной кампании было выделено 90 мест, из которых 30 — на специальности «правоведение» юридического факультета. Сообщается, что на журфаке в 2024 году для целевиков было выделено шесть мест.
Кроме того, будущие сотрудники понадобятся управлению Следственного комитета по Минской области, Минскому городскому агентству по государственной регистрации и земельному кадастру, двум частным организациям. Подробнее узнать про количество целевых мест, которые были выделены на конкретные специальности в вузах и колледжах, можно узнать здесь.
Сказано, что приемная кампания для абитуриентов-целевиков будет проходить в следующие сроки. Подача документов будет осуществляться с 27 июня по 2 июля. Что касается в вступительного испытания, то оно будет проведено с 4 по 10 июля. А зачисление состоится по 12 июля.