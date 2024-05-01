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Открытие канатной дороги на Ай-Петри в Крыму перенесли

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая — РИА Новости Крым. В Крыму из-за сильного ветра перенесли техническое открытие отремонтированной канатной дороги на гору Ай-Петри, сообщает Telegram-канал Туристического центра Ай-Петри.

Источник: РИА "Новости"

«1 мая ожидаются порывы ветра 15 м/с. Дата технического открытия переносится ввиду погодных условий», — говорится в сообщении.

Канатную дорогу Мисхор — Ай-Петри в Ялте начали строить в 1967 году, первые пассажиры поднялись на ней 23 апреля 1988 года. Общая длина дороги — 2 980 метров. От средней станции Сосновый бор до верхней Ай-Петри нет ни одной опорной вышки: это один из самых длинных в Европе безопорных пролетов, длина которого 1670 м. За 15 минут кабинки поднимаются на высоту 1152 м.

В 2023 году начался капитальный ремонт канатной дороги. На новой площадке в 5,5 гектара появились welcome-центр с кассами и санузлами, а также парковка на 250 машин и автобусов. В рамках модернизации также заменены тяговые тросы и оборудование, установлена система контроля датчиков температуры вращающихся деталей. Канатную дорогу планировали запустить 1 мая — на два месяца раньше запланированного срока.

туризм и отдых