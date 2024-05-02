Более 2 тысяч пасхальных куличей отправят на СВО из Омской области

Три омских предприятия специально выпекли куличи для благотворительной акции. Также вместе с куличами гуманитарным грузом будут отправлены одежда, припасы и детские рисунки. Напомним, ранее мы писали, что в Омской области собирают наборы травяного чая для военных СВО.