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Более 2 тысяч пасхальных куличей отправят на СВО из Омской области

В Омске уже освятили более двух тысяч пасхальных куличей, которые будут доставлены в зону специальной военной операции.

Об этом сообщает ГТРК «Иртыш».

Священники проводили процесс окропления согласно церковным канонам, сделав исключение и проведя освящение заранее, чтобы поддержать бойцов на передовой. Идея отправить пасхальные куличи принадлежит Народному фронту.

Три омских предприятия специально выпекли куличи для благотворительной акции. Также вместе с куличами гуманитарным грузом будут отправлены одежда, припасы и детские рисунки. Напомним, ранее мы писали, что в Омской области собирают наборы травяного чая для военных СВО.