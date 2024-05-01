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Ужи вышли из зимней спячки в Нижегородской области

Ужи вышли из зимней спячки в Нижегородской области, сообщается в соцсетях Роспотребнадзора по региону.

Специалисты предупредили нижегородцев об опасности встречи с этими пресмыкающимися: ужи иногда нападают на людей.

По словам экспертов, у ужей нет опасного яда, но все же они могут нанести вред. В ранку от их укуса может попасть инфекция.

«Если вдруг вы оказались в такой неприятной ситуации — были укушены ужом, сразу обработайте рану, а еще лучше покажите ее врачу и заодно сделайте противостолбнячную прививку», — говорится в сообщении.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что двух бешеных лис обнаружили в Перевозском округе.

флора и фауна