Умер записывавший «Аквариум» и «Кино» продюсер Андрей Тропилло

По ее словам, Тропилло скончался в Финляндии, где последнее время жил.
«Я лично его не видела, потому что он в Финляндии умер. Его нашли мертвым. При каких обстоятельствах [он скончался] — точно сказать не могу. Будет заключение. Это произошло 28 апреля», — сказала она.
Как рассказал «Фонтанке» бывший гитарист группы «Пикник» Александр Савельев, в пятницу, 26 апреля, продюсер уехал от коллег домой, после чего связь с ним оборвалась. «Когда приехали к нему домой, обнаружили тело», — рассказал Савельев.
В январе 2022 года Тропилло попал в больницу в Санкт Петербурге из-за коронавируса, у него обнаружили двустороннюю пневмонию.
В конце 1980-х продюсер был избран директором ленинградского отделения фирмы «Мелодия», где записывал дебютные альбомы местных рок-музыкантов, после чего вскоре покинул пост.
В 1990-е Тропилло выпускал аудиокассеты, в 1999 году построил завод по производству компакт-дисков.