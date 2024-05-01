В домах двух районов Самары 2 и 3 мая отключат холодную воду

Замена запорной арматуры и переключение водоснабжения на постоянную схему на улице Вольской и в Ново-вокзальном тупике будут проводиться 2 мая 2024 года. С 9 до 12:30 холодной воды не будет на улице Вольской, 81, 83, 85; в Томашевском тупике, 3, 12, 18; в Ново-Вокзальном тупик, 10,12,13; на улице Свободы 92; на улице Калинина, 14.