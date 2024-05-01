В Фергане зампрокурора пообещал за взятку смягчить наказание и был пойман с поличным

За эту сумму он обещал смягчить наказание обвиняемому по уголовному делу. Оказать содействие он планировал якобы через своих знакомых.
«Вечером 27 апреля сотрудники прокуратуры и управления СГБ по Ферганской области провели совместную операцию. В результате с поличным был пойман зампрокурора Куштепинского района», — сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Хаёт Шамсутдинов.
Подозреваемого задержали, по факту его преступного деяния возбуждено уголовное дело по статьям 168 (мошенничество) и 211 (дача взятки). Ведется расследование.