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В Фергане зампрокурора пообещал за взятку смягчить наказание и был пойман с поличным

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Зампрокурора Куштепинского района Ферганской области подозревается в получении взятки в размере двух тысяч долларов, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

За эту сумму он обещал смягчить наказание обвиняемому по уголовному делу. Оказать содействие он планировал якобы через своих знакомых.

«Вечером 27 апреля сотрудники прокуратуры и управления СГБ по Ферганской области провели совместную операцию. В результате с поличным был пойман зампрокурора Куштепинского района», — сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Хаёт Шамсутдинов.

Подозреваемого задержали, по факту его преступного деяния возбуждено уголовное дело по статьям 168 (мошенничество) и 211 (дача взятки). Ведется расследование.