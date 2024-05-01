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Заморозки до −4° прогнозируются в Нижегородской области 2−4 мая

ГУ МЧС по Нижегородской области опубликовало предупреждение в связи с поступившим сообщением о неблагоприятном явлении погоды.

Сейчас в Ричмонде: +19° 0 м/с 83% 757 мм рт. ст. +19°
Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, в ночные и утренние часы со 2 по 4 мая в Нижнем Новгороде и по Нижегородской области местами ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы. В частности, 2 мая прогнозируется до 0…-2°, 3 и 4 мая — до −2…-4°.

Напомним, для предотвращения гибели сельхозкультур на приусадебных участках специалисты рекомендуют укрыть растения спанбондом, соломой, плёнкой, приметить дымление или полив почвы.

В ведомстве напомнили о правилах пользования электронагревательных приборов: не допускать использование самодельных, неисправных электроприборов, не оставлять без присмотра включенную технику и затопленные печи.