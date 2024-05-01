Заморозки до −4° прогнозируются в Нижегородской области 2−4 мая

Согласно информации, в ночные и утренние часы со 2 по 4 мая в Нижнем Новгороде и по Нижегородской области местами ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы. В частности, 2 мая прогнозируется до 0…-2°, 3 и 4 мая — до −2…-4°.