В Волгограде перед Пасхой похолодает до +2 градусов

После летнего апреля в начале мая северный ветер принесет в Волгоград и область резкое похолодание и заморозки. Перед Пасхой в областном центре ночью похолодает до нуля, местами в регионе прогнозируют до 5 градусов мороза. При этом дождя синоптики не обещают. Какой будет погода со 2 по 4 мая 2024, рассказали в Волгоградском ЦГМС.
Первый рабочий день мая в Волгограде еще будет теплым: ночью 2 мая температура опустится до +10…+12 градусов, днем будет +20…+22. Второй и последний рабочий день будет более прохладным: ночью +7…+9, днём +16…+18. В субботу страстной недели ночью похолодает до нуля — +2 градусов, днем будет всего +10…+12.
В Волгоградской области 2 мая 2024 ночью будет +7…+12 градусов, при прояснении до +2. Днем воздух прогреется до +18…+23. 3 мая будет сильный ветер с порывами до 15−20 м/с. По северным районам ночью +2…+7, на юге +7…+12. Днем температура немного поднимется, местами даже до +20. А вот 4 мая ночью будет от 0 до +5 градусов. Местами ударят заморозки в воздухе и на поверхности почвы до −5 градусов. Днем потеплеет до +10…+15.