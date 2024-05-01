В Волгограде перед Пасхой похолодает до +2 градусов

В Волгоградской области 2 мая 2024 ночью будет +7…+12 градусов, при прояснении до +2. Днем воздух прогреется до +18…+23. 3 мая будет сильный ветер с порывами до 15−20 м/с. По северным районам ночью +2…+7, на юге +7…+12. Днем температура немного поднимется, местами даже до +20. А вот 4 мая ночью будет от 0 до +5 градусов. Местами ударят заморозки в воздухе и на поверхности почвы до −5 градусов. Днем потеплеет до +10…+15.