Умер Андрей Тропилло, продюсер рок-групп «Аквариум» и «Кино»

В 80-е годы Андрей Тропилло был директором Ленинградского отделения фирмы «Мелодия». Организация занимаалсь записью дебютных альбомов известных рок-групп. В 1990-х годах его лейбл «АнТроп» был зарегистрирован и начал свое официальное существование. Под ним Тропилло выпускал альбомы культовых зарубежных музыкантов, таких как The Beatles, Rollng Stones, Black Sabbath и других.