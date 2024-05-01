Умер Андрей Тропилло, продюсер рок-групп «Аквариум» и «Кино»

Известный продюсер таких рок-групп как «Аквариум» и «Кино» Андрей Тропилло умер. Продюсера не стало в возрасте 73 лет. Что стало причиной смерти, не уточняется. Новость о смерти друга сообщил художник Олег Бурьян в своих социальных сетях.
— Покинул материальный мир мой друг Андрей Тропилло, — написал художник.
В 70-ые годы продюсер познакомился со многими рок-музыкантами, позже стал сотрудничать с ними. Андрей Тропилло занимался организацией концертов и записей. В его неофициальной студии записывались знакомые всем хиты рок-групп «Аквариум», «Кино», «Алиса», «Зоопарк», «Ноль», «Странные игры».
В 80-е годы Андрей Тропилло был директором Ленинградского отделения фирмы «Мелодия». Организация занимаалсь записью дебютных альбомов известных рок-групп. В 1990-х годах его лейбл «АнТроп» был зарегистрирован и начал свое официальное существование. Под ним Тропилло выпускал альбомы культовых зарубежных музыкантов, таких как The Beatles, Rollng Stones, Black Sabbath и других.
Последние годы продюсер жил в Финляндии.