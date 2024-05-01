Чем полезны куриные яйца для собак

«Мослента» пишет, что вареные или сырые яйца можно добавлять в рацион своей собаки. Питомцы легко усваивают яичный белок, а желток содержит ненасыщенные жирные кислоты, а также кальций, фосфор, железо, витамины. Такой совет хозяевам дал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Но тут важно не переусердствовать и вписывать все съеденное собакой в ее дневную норму.