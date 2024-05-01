Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чем полезны куриные яйца для собак

Кинолог рассказал о пользе куриных яиц для собак, передает Zakon.kz.

Источник: pixabay

«Мослента» пишет, что вареные или сырые яйца можно добавлять в рацион своей собаки. Питомцы легко усваивают яичный белок, а желток содержит ненасыщенные жирные кислоты, а также кальций, фосфор, железо, витамины. Такой совет хозяевам дал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Но тут важно не переусердствовать и вписывать все съеденное собакой в ее дневную норму.

«Любимцу можно давать не более трех яиц в неделю. Следите за реакцией организма собаки на яйца и при возникновении аллергии или других проблем исключайте этот продукт».

рекомендовал кинолог.

Владимир Голубев уточнил, что в пищу собаки можно добавлять и яичную скорлупу, хорошо измельчив ее. В ней содержится много минералов и кальция.

Кроме того, собаку можно угощать кусочком мяса или субпродуктами. Также они едят овощи и фрукты: яблоко, морковь, кабачок и тыкву.