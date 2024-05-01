Только в трех районах Беларуси можно ходить в лес без ограничений

Еще во вторник, 30 апреля, таких было девять — шесть в Витебской области, два в Могилевской и один в минской. В среду, 1 мая, можно беспрепятственно посещать леса только в трех районах Витебской области: Браславском, Докшицком и Шарковщинском.
В остальных регионах Беларуси введены ограничения на посещение лесных массивов. Полных запретов на посещение лесных угодий в данный момент нет.
Напомним, что если вводится ограничение, то в лесах можно собирать ягоды и грибы. Нельзя разводить костры, заезжать в лес на машинах и проводить массовые мероприятия, например турслеты и коллективные выезды с палатками.
А вот если вводится запрет, то в лес нельзя заходить категорически, даже на простую прогулку. Исключение предусмотрено для сотрудников лесохозяйственных учреждений и контролирующих органов. Нарушения запрета карается штрафом.